25 معرضاً في سوق عكاظ تدعم "رؤية 2030"

تشهد الدورة العاشرة لسوق عكاظ، التي تنطلق فعالياتها 9 أغسطس المقبل، مشاركة عدد من الجهات الحكومية بأكثر من 25 معرضاً تقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، تشمل تقديم أحدث المعلومات والفنون.



وقال مدير #سوق_عكاظ الدكتور راشد الغامدي "إن السوق هذا العام يركز من خلال برامجه على إبراز دوره الريادي ليتزامن مع #رؤية_المملكة 2030 في استشراف المستقبل من خلال مشاركة العديد من المؤسسات التي تعنى بالتنمية والتطوير".



وأضاف أن معارض السوق لهذا العام تهدف إلى تعريف الزوار بنواتج الرؤية المستقبلية للمتغيرات التي تشهدها المملكة، وتقديم براءات الاختراع والدراسات والأبحاث للجامعات والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة لإشباع حاجات الزوار والضيوف مع تنوع اهتماماتهم وهواياتهم، وتلبية كافة الأذواق الثقافية والفنية.