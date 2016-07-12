استشهاد مواطن حاول إنقاذ أفراد من حرس الحدود

استشهد اليوم جندي يعمل بقوات الأفواج الأمنية، وهو حسن حسين أحمد القيسي نتيجة تعرضه لانفجار لغم أرضي في أحد المواقع بجبال قيس التابعة لمحافظة العارضة شرق منطقة #جازان أثناء محاولة إنقاذ جنديين من أفراد حرس الحدود من انفجار #لغم .

وأفادت مصادر لـ #العربية، أنه أثناء قيام دورية حرس الحدود بمهامها الأمنية في مراقبة الشريط الحدودي بالقطاع الجبلي المحاذي للحدود #اليمنية ، تفاجأ الجنديان بانفجار لغم أرضي، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما، حيث هرع الشهيد، وهو من سكان #جبال_قيس إلى مكان الحادث الذي تعرض فيه الجنديان في محاولة منه لإنقاذهما، لكنه تفاجأ هو الآخر بلغم قبل وصوله إليهما لينفجر به ويؤدي إلى استشهاده.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية والعسكرية باشرت الحادثين، وقامت باتخاذ الإجراءات الوقائية، وإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وهذا نص بيان الداخلية: "صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 7 شوال 1437هـ، وأثناء قيام الجندي بقوات الأفواج الأمنية حسن بن حسين بن أحمد القيسي بأداء مهامه لمساندة إحدى دوريات حرس الحدود بمحاذاة حدود المملكة بجبال قيس بمحافظة العارضة بمنطقة جازان، تعرض لانفجار لغم أرضي، ما نتج عنه استشهاده، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء".