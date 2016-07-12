السعودية.. جدل حول إمام ادعى أنه سلّم على "جبريل"

وجه أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، بتكليف كل من عضو الإفتاء بالمنطقة الدكتور سعد الحجري، والمدير العام للشؤون الإسلامية في عسير الدكتور حجر العماري، بمقابلة إمام وخطيب #الجامع_الكبير بمحافظة خميس مشيط، الشيخ أحمد الحواشي، ومناقشته في المقطع المشتمل على دعاء ليلة 29 رمضان 1437.

وأضافت أنه تمت مناقشة الشيخ الحواشي، حول ما ورد في كامل المقطع، وفي سلامه على جبريل عليه السلام، وجزمه أن ليلة 29 من رمضان هي #ليلة_القدر ، وتم بيان الحكم الشرعي من واقع الكتاب والسنة، وأن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر من #رمضان ، ولا يمكن الجزم بها بناء على الرؤى والمنامات أو الاجتهادات الشخصية، وأن على المسلم الاجتهاد في الليالي كلها تحريا لليلة القدر، وأنه -صلى الله عليه وسلم- عندما دخل على الصحابة وهم يقولون: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قال لهم: "قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، واقتنع الشيخ الحواشي، ووعد بألا يتكرر منه ذلك.

لم أرَ جبريل ولم يصلِّ خلفي

وفي بيان له اليوم الاثنين، نفى الشيخ الحواشي أنه يقصد في سلامه على #جبريل عليه السلام والملائكة "رؤيتهم أو مصافحتهم أو أنهم صلوا خلفه"، مشدداً على أن ذلك غير صحيح، قائلاً: "إن السلام على الملائكة هو جائز كما سلّم الصحابة على جبريل عليه السلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "لقد نزل جبريل عليه السلام على الصحابة في لباسٍ شديد البياض وقال لهم الرسول الكريم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ونزل يوم غزوة بدر مع الصحابة، ونزل على مريم عليها السلام، قال الله فتمثّل لها بشراً سوياً"، فلماذا اللغط حينما سلّمت عليه".

وفيما يخصّ ليلة القدر قال: "كان بعض الصحابة يقسم أن ليلة القدر ليلة كذا، وبعض السلف كان يرى ليلة القدر ليلة كذا وكذا، فإذا منّ الله على عبد وأراه أن ليلة القدر ليلة كذا فالحمد لله، فإذا أخبر من يحب من إخوانه المسلمين أو لمح في دعائه ليجتهدوا فأجره عظيم".

وتعرّض الشيخ السعودي لانتقادات عدة بسبب المقطع المصور الذي تم تداوله، فقد قال عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، إن ما ذكره أحمد الحواشي، حول ليلة القدر "لا أصل له"، مؤكداً أن الله أخفى ليلة القدر في كل ليالي الشهر الكريم ليجتهد المسلم فيها جميعاً.