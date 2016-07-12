تحويل ملف "رافعة الحرم" للقضاء بعد استيفاء التحقيقات

كشفت مصادر صحافية عن انتهاء هيئة التحقيق والادعاء العام #السعودية في #مكة من تجهيز ملف قضية سقوط #رافعة_الحرم التي راح ضحيتها 107 أشخاص، وحولته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وجاء التحويل بعد نهاية التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، بحسب صحيفة #الرياض السعودية.

كما أن #المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد دراستها من قبل القاضي المكلف النظر في القضية.

واحتوى ملف القضية على أسماء عدد من المتهمين، بينهم مهندسون ومشرفون على مشروعات توسعة المسجد الحرام، ويعملون تحت إدارة الشركة التي تشرف على مشروع التوسعة.