تفاصيل استشهاد جندي بالحد الجنوبي قبل زفافه بيوم واحد

بعد أن أظهر شجاعة يعتز بها كل #سعودي في ملاحقة #الحوثيين الفارين على #الحد_الجنوبي ، زفَّ الآلاف من سكان قرية #القوارير في #الباحة ، العريف #أنور_الزهراني الذي استشهد في الحد الجنوبي قبل يوم واحد فقط من زفافه.

وكان آخر ما قاله الزهراني، هو وصديق له على مواقع #التواصل_الاجتماعي :"لا تنسونا من دعواتكم بإذن الله، ما نرجع من الهجوم إلا مدمرينهم".

ووصل جثمان الزهراني في طائرة إخلاء، وكان في استقباله محافظ محافظة القرى بالباحة، وإخوة الشهيد، وأفراد قبيلته، وقد رافق جثمان الشهيد أفراد وضباط من زملائه في الحد الجنوبي، يتقدمهم اللواء سلمان محسن الشهري، الذي ذكر أن الشهيد أنور الزهراني دافع عن دينه ووطنه، وكان من الجنود الأبطال والمشهود لهم بالخير والوقوف والصمود في أرض المعركة.

والشهيد (23 عاما) التحق بالقطاع العسكري منذ خمسة أعوام. وقال الأخ الأكبر للشهيد الزهراني إنه كان ينوي العودة لقرية القوارير في منطقة الباحة لعقد قرانه ضمن حفل زواج جماعي عقد في القرية، إلا أن الاشتباك مع #الحوثي في ساعة متأخرة أدى إلى استشهاده.