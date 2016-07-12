سؤال من مجالس العيد «نبغى نفهم»

نحمد الله أولاً وأخيراً على نعمة الأمن والأمان في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين. ولعل المشاهد التي تصل إلى العالم من مكة المكرمة تشرح الصدر على ما تحقق من تميز تقوم به حكومتنا وأهلنا في خدمة ضيوف الرحمن. ونحمد الله على تلك الأصوات المنصفة التي تقف في وجه كل مرجف يريد تشويه تلك المشاهد الروحانية الرائعة.

كانت تلك الصور ومعها أحاديث حب الوطن والذود عنه والتنبه إلى تلك الرؤوس المفخخة والتي باتت تزعجنا لحداثة سنها وسوء سلوكها وتبنيها مواقف الأعداء للإضرار بالوطن وبالمسلمين. فكان من ضمن أسئلة العيد المتداولة في المجالس سؤال حول "نريد أن نفهم" ما الذي تم اكتشافه ويمكن الكشف عنه من تلك العقول المفخخة بفكر التكفير والتفجير وقتل الأبرياء.

يقول أحدهم هناك الكثير من المختبرات العلمية في الجامعات ولدى المؤسسات الأمنية وغيرهما، ومع هذا لا يهتم الناس بما يدور داخلها. فما يتغير من سلوكيات على فئران التجارب هو محط اهتمام جهتين رئيسيتين: أولاهما إدارة هذا المختبر لضبط النتائج ومتابعتها والثانية جهات حكومية لضبط أخلاقيات البحث العلمي حتى لا يتم تعريض فئران التجارب للتعذيب. ولكن عندما تخرج النتائج للعلن يبدأ اهتمام الناس بها.

ولعل أخطر أنواع اهتمام الناس في السابق كان عندما يتم تداول شائعات حول انتشار فيروس مصنع في مختبر وانتشر لأسباب غير أخلاقية قد يكون أبسطها تجارية. ولنا في سنواتنا الحالية نماذج عديدة منها انتشار فيروس انفلونزا الطيور والخنازير وقبلهما فيروس جنون البقر وبعدهما ابولا والآن زيكا. كل هذه الفيروسات أحاطت بها شبهات الاتجار بالترويع والهلع.

وهناك من يربط ما يدور في عقول تلك الفئات من الشباب التي ارتكبت الأفعال الإجرامية التراكمية من عقول وسادية وقتل وأذى وترويع ما هي إلا نتيجة لنشاط تحكمي أخرج ذلك الكائن من بيئته وأدخله بيئة شبيهة ببيئة فئران المختبرات. فهل هذا صحيح؟ وهل العقل البشري به من الغرفات المظلمات ما يمكن أن يخزن بها تلك السلوكيات الموغلة في الوحشية وغياب الأخلاق؟ وهل هي نتاج مختبرات ذات بيئة محكومة يعرف أين هي ومن يقوم عليها؟ أم هي مختبرات العراء المنفلتة مثل مختبرات تكون أنواع الجرائم الأخرى؟ أسئلة يطرحها الناس في العيد لسبب بسيط هو: أريد أن أعرف لكي أتعامل مع تلك العينات فأحمي بلدي وأهلي؟

حاولت العودة إلى طرح الزميل الدكتور خليل فاضل في كتابه "سيكولوجية الإرهاب السياسي"، ورصده لتلك الحقبة في تاريخ مصر وتلك الخلايا المتطرفة واستقطاب العناصر لها. ومنذ زمن وهناك من يسعى لفهم وربما توظيف التطرف من الجماعات الإسلامية والدفع به خارج الحدود لتحقيق مصالح وأطماع دولية. ولعل استعراضه لكتاب "الفرعون والنبي: التطرف الديني في مصر" لجيلز كيبل يشير الى بعض الثغرات في بناء الهوية لاستقطاب العقول الفارغة من الإحساس العام فترة تكوين الهوية، وهي تتركز في توفير ما يسميه عالم الاجتماع النفسي اريكسون بالبحث عن "الإخلاص"، مما يعني الحاجة الى إيمان بشيء خارج الذات ويكون أهلاً للثقة فيما يقدمه من خدمات لهذا الفرد. فمن زرع في عقول المجرمين من أبنائنا فكرة الإخلاص لعدونا؟ من فتت في نفسيتهم تلك المرجعية المؤسسية من أسرة ومجتمع ووطن؟ إنها أسئلة نبحث عن أجوبة لها. وهنا تبدأ ترتيبات أمنية تحقق مبدأ "المواطن رجل الأمن".

المرحلة التي نعيشها تتطلب الكثير من الجهود الاتصالية التي أغفلناها كثيراً في دراساتنا وأقسامنا العلمية. فلا يوجد على حد علمي قسم أكاديمي في جامعاتنا السعودية لدراسات الاتصال فيما عدا القشور من مقدمات أو جوانب في التسويق. بينما نجد أن الجامعات العالمية اهتمت بالاتصال ولم تعط الإعلام إلا حجمه الطبيعي كجزء من دراسات الاتصال. وهذا يعني الربط المباشر بين الاتصال وعلم الاجتماع وعلم النفس في مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتحديداً المدارس الابتدائية والمتوسطة. وهي مراحل تكوين وبناء الشخصية والخروج إلى بيئة أكبر من بيئة البيت والحي. ولا يعني هذا إغفال الإعلام والتعرف على ما يصب في عقول شبابنا من خلال شبكات التواصل والألعاب، وهذا يعني البدء بالاستثمار فيهما من بعد قومي عربي وعقدي إسلامي حتى نكون مجتمعات منتجة للمحتوى لا أن نترك الساحة الرقمية وشبكات التواصل والألعاب الإليكترونية لكل من يصدر الحقد إلى أن أصبحت بيئة عفنة لا نرتضيها لأنفسنا ونترك أولادنا يسبحون في بيئتها الملوثة. خلاصة القول: "نبغى نفهم!".



*نقلا عن "الرياض"