ضبط 4 أطنان حشيش في السعودية.. وجازان الأعلى

ضبط رجال حرس الحدود في عدد من مناطق السعودية كمية من الحشيش بلغت 4451 كغم أي أكثر من 4 أطنان، جاء ذلك خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح العقيد ركن بحري ساهر الحربي - المتحدث الرسمي لمديرية حرس الحدود لـ"العربية"، أن رجال حرس الحدود أحبطوا عدة عمليات في محاولة المهربين تهريب مادة الحشيش المخدر في عدد من مناطق السعودية.

وذكر الحربي أن إجمالي كمية ضبط الحشيش خلال شهر رمضان الماضي بلغت "4451 كغم" ، وزعت على 4 مناطق كان قطاع حرس الحدود في جازان هو الأعلى بكمية بلغت "2938 كغم"، ثم قطاع نجران بكمية بلغت " 1109 كغم"، وجاء قطاع عسير بإجمالي وصل إلى "300 كغم" وأخيرا قطاع تبوك بإجمالي بلغ "103 كغم".