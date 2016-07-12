والد منفذ هجوم الحرم النبوي يتبرأ منه: لا يمثل إلا نفسه

أكد والد منفذ العملية الإرهابية، مسلم بن حماد النجيدي البلوي، التي وقعت مؤخراً في #المدينة_المنورة وعدد من إخوانه وأعمامه وجماعته، براءتهم من العمل الإجرامي، وأسفهم واستنكارهم لهذه #الأعمال_الإرهابية .

جاء ذلك خلال استقبال الأمير #فهد_بن_سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة #تبوك بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، لوالد منفذ الهجوم الإرهابي، وعدد من إخوانه وأعمامه وجماعته الذين وفدوا إلى إمارة منطقة تبوك.

وأكد ذوو الإرهابي أن "منفذ هذا الجرم المشين لا يمثل إلا نفسه"، مجددين الولاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وولي ولي العهد، ومقدمين التعازي والمواساة لأسر رجال الأمن الذين استشهدوا في هذه الحادثة.

وقال أمير منطقة تبوك مخاطبا إياهم: "إن هذا العمل الإجرامي ابتلاء، والثقة ولله الحمد فيكم موجودة، وأنتم محل الثقة والتقدير والاحترام لدى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، ولا يوجد لدينا شك فيكم ولا في ولائكم، ولا ينعكس مثل هذا الفعل الإجرامي عليكم".

وأضاف: "إن منفذ العملية آذى نفسة قبل أن يؤذي غيره، داعياً الجميع إلى متابعة أبنائهم بدقة، وملاحظة أي تغير في سلوكهم، والتعاون مع الجهات المسؤولة كافة.