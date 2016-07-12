ولي عهد بريطانيا: الاعتداء على المدينة المنورة "مروّع"

عبّر ولي عهد #بريطانيا أمير ويلز الأمير #تشارلز عن تضامنه وتعاطفه التام والصادق مع المملكة العربية #السعودية في موقفها ضد العملية الإرهابية التي جرت مؤخراً في #المدينة_المنورة بالقرب من الحرم النبوي.

وقال أمير ويلز في رسالة تلقاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونشرتها وكالة "واس": "أصابتني أخبار الأحداث المروعة التي جرت في المدينة بحزن عميق، وأردت أن أبعث بهذه الرسالة على الفور لسموكم".

وأضاف: "إن هذا الاعتداء الإجرامي على أحد أماكن الإسلام المقدّسة مروع للغاية ، قلبي ومشاعري معكم ومع والدكم العزيز خادم الحرمين الشريفين، وبلادكم المملكة العربية السعودية التي تقود عملية التصدي ضد هذا الاعتداء" .

وقدم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره للأمير تشارلز على رسالته الطيبة حول الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدينة المنورة.

وقال "لقد اتّحد العالم الإسلامي في إدانة الاعتداء الإجرامي، الذي لم يسهم إلا في تعزيز وحدتنا وتضامننا في مكافحة التطرّف بين شعوبنا".

وأضاف "سوف نعمل يداً بيد لوقف التهديد الأمني الذي يمثّله هؤلاء المتطرفون لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والعالم، والذي أصاب أسر الأبرياء بحزن وأسى بالغين".

وتابع أمير المدينة المنورة في رسالته الجوابية لأمير ويلز "إننا نقدّر كلماتكم الصادقة في هذه الظروف الصعبة، وسننقلها بأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".