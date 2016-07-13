الجبير يبحث مع كيري ورايس تطورات الأضاع بالشرق الأوسط

عقد وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد #الجبير، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن، لقاءات ثنائية مع كلٍ من وزير الخارجية الأميركي جون #كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان #رايس.

كما التقى بعدد من زعامات مجلس الشيوخ الأميركي وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السيد اد رويس، وكبير الديموقراطيين بالمجلس السيد أليوت أدجل، والسناتور ستيف سكاليس.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون المشترك، كما تم بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين وعلى رأسها المستجدات على #الساحة_اليمنية، والأزمة السورية، وجهود محاربة #العنف والتطرف والجماعات الإرهابية، وعملية السلام في #الشرق الأوسط، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.