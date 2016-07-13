الجيش السعودي يقصف تجمعات الانقلابيين بالشريط الحدودي

قصفت مدفعية القوات السعودية تجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الشريط الحدودي مع اليمن. كما واصل طيران التحالف العربي لليوم الثاني قصف إمدادات ومواقع عسكرية تابعة للانقلابيين في مديريتي ميدي وحرض اليمنية.

وكان طيران #التحالف_العربي قد قصف أمس الثلاثاء إمدادات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية على أطراف مديرية #ميدي اليمنية.

وكان طيران التحالف قد شن، في وقت سابق، غارات جوية على #ميليشيات_الحوثي والحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي عبدالله صالح على حدود مديرية ميدي قبالة الحدود السعودية بعد محاولات عدة سعت خلالها الميليشيات إلى دخول #ميدي.

واستمرت الغارات الجوية في قصف المتمردين، ودمرت آليات ومركبات عسكرية عدة استخدمها الانقلابيون في الهجمات.

