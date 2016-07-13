السعوديون لا يريدون إغلاق المحلات عند التاسعة ليلاً

رفض 69 بالمئة من قراء "العربية.نت" في #السعودية قرار إغلاق المحال التجارية عند الساعة الـ9 ليلا، فيما أيَّد القرار 31 بالمئة فقط.

وشارك في الاستفتاء الذي طرحته "العربية.نت" على صفحتها السعودية في تويتر 22.486 ألف شخص. وجاء سؤال استفتاء "العربية.نت" كالتالي: هل تؤيد إغلاق المحال التجارية في السعودية عند الـ9 ليلاً؟".

حول القرار، وانعكاساته الاقتصادية على المواطن السعودي، قال سعود الشهراني، باحث اقتصادي، إن قرار إغلاق المحال في الساعة التاسعة، له جانبان: "إيجابي وسلبي"، مضيفاً أن الإيجابي يتمثل في أن القرار سوف يساهم في #توفير_الطاقة كما أنه سيعمل على زيادة فرص العمل للسعوديين في قطاع التجزئة الذي يعتبر قطاعاً طارداً بالنسبة للسعوديين.

وكان المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، قال إن مشروع نظام إغلاق المحلات عند الساعة التاسعة مساء سيستثني المنطقتين المركزيتين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ سيسمح بالعمل بالمنطقتين وفقاً لما يقره مجلس المنطقة والإمارة في المدينتين.

وفي عودة إلى الشهراني، أوضح لـ"العربية.نت" أنه بسبب ساعات العمل الحالية، أصبح هذا القطاع أكبر عائق في التحاق الشباب للعمل في هذه المحلات، بحكم ظروفهم المعيشية والتزاماتهم الأسرية والاجتماعية، وتضاربها مع متطلبات الحياة الأخرى.

موت بطيء للحركة التجارية

أما الجانب السلبي فيرى الشهراني أنه يتمثل في تناقص حركة التجارة وقلة نسبة المبيعات، وهو ما قد يسبب موتاً بطيئاً للحركة التجارية: "لا بد من استثناء الأماكن التجارية المركزية والكبيرة عن هذا القرار، لاسيما أنها تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد للدولة".

أما فيما يتعلق بمنافذ البيع الأخرى، أشار الشهراني إلى أن المبيعات سوف تتأثر بالتأكيد، حيث ستنخفض في البداية لكنها ستعود لمعدلاتها السابقة، لأن الناس لديهم احتياجات لن يتمكنوا من الاستغناء عنها، وبالتالي سيقومون بتكييف نظام حياتهم على المواعيد الجديدة، وبالتالي عودة المبيعات إلى طبيعتها.

تنظيم مجتمعي أوسع

على الصعيد الاجتماعي، قال المتخصص الاجتماعي عادل بفلح، إن #المجتمع_السعودي بحاجة إلى إحداث تغيير في الكثير من عاداته السلوكية غير المنتجة ليحقق تنظيماً في كافة جوانب حياته.

ومن أبرز هذه التغيرات المطلوبة، تنظيم عادة التسوق التي تتم بدون أي ضوابط واضحة، وهي تستنزف ساعات اجتماعية ثمينة، قد تكون "الأسرة أحق بها".

وأوضح بفلح لـ"العربية.نت" أن تنفيذ القرار له نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي تتفوق على النتائج الاقتصادية للقرار، وتكمن في عودة تماسك الأسرة السعودية: "هو هدف لا يقدر بثمن، لأنه يمنح فرصة للعائلات للالتئام من جديد، وأن يلتقي أفرادها مع بعضهم بعضا".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم استثناء المراكز الترفيهية، ومدن الملاهي، ومراكز الألعاب، والمطاعم والمقاهي من قرار الإغلاق التاسعة مساء، على أن تغلق الساعة 12 ليلا، وفي الإجازات الساعة الواحدة صباحا.

كبح التيارات المتطرفة

ونوه بفلح بأن الحياة الاجتماعية أصبحت اليوم بحاجة إلى قرارات فاعلة "من أجل إنقاذ المجتمع وبما يحقق تنظيم السلوك الاجتماعي".

وقال: "تحول الليل إلى تسوق وسهر انعكسا سلباً على أداء المجتمع في الإنتاج والتعليم، وقرار إغلاق المحال في الساعة التاسعة من شأنه أن يساهم في عودة الأسرة للمنزل في وقت مبكر، ما يعني تواصلاً عائلياً أطول، ينتج عنه مردود إيجابي على نشأة الأبناء في بيئة صحية محصنة ضد أي تيارات منحرفة أو متطرفة".

وكان المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الوزارة نظمت ورشات عمل بالمناطق الرئيسية مع #القطاع_الخاص لإجراء مزيد من الدراسة حول #قرار_إغلاق_المحلات الساعة التاسعة مساء.