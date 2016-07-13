الوقود السعودي ينهي معاناة 82 مستشفى يمنياً

قال الدكتور ناصر باعوم، وزير الصحة العامة والسكان عضو اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، إن مركز #الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في #اليمن كجهة منفذة، قام بتوفير المشتقات النفطية لمعظم المستشفيات الحكومية في عموم المحافظات لمدة ستة أشهر.

وأضاف باعوم أن المنحة المقدمة من #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة لتوفير المشتقات النفطية ستغطي 82 مستشفى في عموم محافظات الجمهورية، وستسهم في إنهاء معاناة المستشفيات من الانقطاعات الكهربائية، وستمكنها من العمل على مدار الساعة.

وأشاد الوزير باعوم بالاستجابة السريعة من مركز الملك سلمان التي جاءت بعد مطالبات من اللجنة العليا للإغاثة بدعم المستشفيات بالمشتقات النفطية، للتخفيف على المواطن.

وأكد أن وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع #منظمة_الصحة_العالمية ومنظمات دولية أخرى، تعمل على استمرار وصول الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية كافة في مختلف المحافظات. ويولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اهتماما كبيرا بالمجال الصحي في اليمن، حيث قدم له دعما عبر برامج يمولها المركز وتنفذها منظمة #الصحة العالمية بالتعاون مع الشركاء الصحيين في اليمن.

ومول المركز برامج للأم وطفلها والنساء الحوامل والرجال في اليمن، استفاد منها نحو أربعة ملايين من النساء، ونحو أربعة ملايين من الرجال، ومليون ونصف المليون من الأطفال دون الخامسة، وقرابة مليونين من النساء الحوامل.

وأشار إلى أن المركز موّل تنفيذ أربع حملات تحصين باللقاح الفموي الثلاثي التكافؤ، وتنفيذ خمسة أنشطة تكاملية لتقديم خدمات التحصين والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والصحة الإنجابية والتغذية، ونفذت المنظمة بالتعاون مع الشركاء الصحيين بتمويل من المركز حملتين وطنيتين ضد الحصبة والحصبة الألمانية. كما قام المركز بتمويل وإرسال 12 فريقا لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التكاملية في محافظات عدن وأبين وحجة وصنعاء وصعدة وسقطرى، وقدمت هذه الفرق أكثر من 132 ألف استشارة طبية، منها 34320 استشارة للنساء، و26400 للأطفال ما دون سن الخامسة.