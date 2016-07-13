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بالصور.. خدع قنابل القتل لدى الحوثي وداعش والأسد واحدة

المصدر: جازان - هاني الصفيان
عبوة متفجره زرعتها الميليشيات الحوثية
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حاولت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح كثيرا خرق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، ولكنها كانت تفشل بسبب يقظة القوات السعودية المشتركة.

وعلى الرغم من محاولات الميليشيات إيجاد خطط جديدة للتسلل إلى السعودية، فإن تلك الخطط لم تفلح، لقدرة القوات المتمركزة وتدريبها على أعلى المستويات العسكرية.

وآخر تلك الخطط التي كشفتها القوات السعودية واستطاعت إبطالها، زرع الميليشيات عبوات متفجرة عن بُعد تلائم شكل الطبيعة التضاريسية للمناطق الحدودية.

عبوات متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية عبوات متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية

واستعانت الميليشيات بالأطفال للتسلل إلى الحدود السعودية لوضع تلك العبوات التي تشبه الصخور، ليتم بعد ذلك مراقبة الحوثيين للعبوة حتى يتسنى لهم مرور أحد المواطنين من سكان المناطق الحدودية أو أحد أفراد القوات السعودية لتنفيذ عملية التفجير.

في صورة مشابهة لا تختلف صنعاً أو تنفيذاً ، لكن هذه المرة مع تنظيم داعش في سوريا، بل أيضاً يتعامل بها نظام الأسد، فقد صنع التنظيم بجانب النظام، عبوات متفجرة عن بُعد تستخدم في عملياتهم الهجومية، وكذلك زرعها في الطرق التي يسلكها المدنيون بحثاً عن الأمان، مثل ريف حلب الشمالي ودير الزور والقلمون.

عبوات متفجرة زرعها نظام الأسد عبوات متفجرة زرعها نظام الأسد

ومنذ أسبوع أصدر تنظيم داعش بيانا بدفع مبلغ "نصف مليون ليرة" من قبل ذوي كل شخص تنفجر فيه هذه العبوة، في محاولة ضغط على سكان القرى السورية المكوث في أراضيهم وتأييد التنظيم.

عبوات متفجرة زرعها داعش عبوات متفجرة زرعها داعش

من يمول تلك التنظيمات والميليشيات، ومن يقوم بتدريبهم هي جهة واحدة، تدخلت في شؤون دول المنطقة، الداخلية والخارجية، لزعزعة أمنها واستقرارها.

عبوات متفجرة زرعها نظام الأسد عبوات متفجرة زرعها نظام الأسد
عبوات متفجرة زرعها داعش عبوات متفجرة زرعها داعش
عبوة صنعها نظام الأسد عبوة صنعها نظام الأسد

كلمات دالّة

#الحوثي, #داعش, #الأسد, #الحدود, #القوات السعودية, #التنظيم, #دول المنطقة, #الداخلية, #الخارجية

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