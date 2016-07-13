حلول المخالفات «الترحيل» بلا عودة

من يذهب للبطحاء «وسط الرياض» بأي وقت غدا وبعد غد سيجد الشوارع وقد سدت من الباعة المخالفين بالشوارع بطول وعرض شارع البطحاء والمرقب والغرابي، وأكرر بالشارع ولك أن تتخيل حجم المخالفين، وسد الشوارع والمخلفات وحدث ولا حرج مشهد آخر كل يوم نقرأ «القبض» على مخالفين بمطاعم بسبب سوء النظافة أيا كانت، القبض على مزورين لمنتجات، القبض على متستر بمحلات تجارية، القبض على مخالفي الإقامة، عشرات القضايا يمكن ضبطها يوميا من المخالفين ببلادنا، ويقومون بعمل غير قانوني ومخالفات يومية وبلا حدود، كل يوم نقرأ ذلك بصحفنا، ومع حملات وزارة العمل تتزايد معها المخالفات، والسؤال هنا هو عن تكرار المخالفات كشوارع البطحاء أو المخالفات من العمالة وهذا ينطبق بالطبع على مدن المملكة سواء في جدة أو مكة أو الدمام أو غيرها، ولا يستثنى شيء من المدن بل هو نموذج متكرر موجود، وأصبح هؤلاء مستنزفين لاقتصاد بلادنا، ونكرر أنهم غير نظاميين حتى لو كان لديهم إقامة نظامية، فهو لم يأت ليفتح محلا بالشارع أو يمارس التجارة أو غيرها وهذا واضح.

ما هي الحلول هنا؟ برأيي الحلول سهلة ولكن تحتاج إلى تطبيق قانون صارم بحذافيره ووفرة الأعداد الكافية للتطبيق أولها الكفيل من أتى بهذا العامل المخالف ولماذا تركه بدون ضابط ورابط له بالشوارع يمارس ما يمارس من مخالفات ومخاطر على البلاد، ثانيا يلزم الكفيل والعامل بعد أخذ البصمات والتأكد من كل شيء من حقوق وغيرها «بإبعاده» من البلاد كليا خروج بدون عودة، ثالثا التشهير بمن يترك العمالة سائبة بالشوارع يكتسبون أعمالهم من الشارع بمخالفات وتتوسع المخالفات بلا حدود، حين يطبق هذا بصرامة ووضوح وبكوادر مؤهلة وتنسيق بين وزارة الداخلية والعمل والأمانات ستتنظف المدن والشوارع من المخالفين وسيكون هناك ردع حقيقي لكل من يفكر ولو لمرة بأن يستقدم عمالة ويتركهم بالشوارع، أليس لهؤلاء العمالة كفلاء ومستقدم لهم؟ لماذا لا يحاسب هو أولا؟ هذا يبين أنهم يسقدمون عمالة لا يحتاجونها ويضرون المحتاج للعمالة وأغرقوا البلاد بهذا النوع من العمالة السلبية المضرة، وهذا يجب أن يوقف جذريا بعقوبات صارمة ولكي تتخلص البلاد من هذا الطوفان الذي يستنزف البلاد بكل شيء وليس اقتصاديا فقط.

*نقلاً عن "الرياض"