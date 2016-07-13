لا ضحايا سعوديين بين مصابي تصادم القطارين جنوب إيطاليا

ذكرت سفارة #السعودية في #روما أنها تتابع منذ يوم أمس #حادث_تصادم القطارين في جنوب #إيطاليا ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول تواجد مواطنين بين الضحايا، كما لا يوجد مواطنون سعوديون بين المصابين، بحسب المعلومات التي وردت للسفارة حتى الآن.

وعبرت السفارة في روما بأحر التعازي والمواساة لأهالي ضحايا تصادم القطارين في جنوب إيطاليا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

يذكر أن 25 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات أمس الثلاثاء في تصادم قطارين للركاب كانا يتحركان بسرعة عالية في جنوب إيطاليا بعدما اصطدم القطاران وجها لوجه أثناء سيرهما على نفس القضبان في منطقة بين مدينتي كوراتو وأندريا في الجنوب الشرقي من إقليم بوليا.