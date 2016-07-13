ما رأيته بعيني كارثة مؤجلة.. فما هو الحل؟

أتيحت لي ليلة العيد فرصة توزيع زكاة الفطر على المحتاجين من فقراء ومعوزين، ولم أكن أتردد لحظة في انضمامي إلى هذا الفريق، مدفوعاً بالفضول المعرفي والاستطلاعي الذي ستوفره لي هذه الحملة.

ظننت أن قائدنا ودليلنا اختار هدأة الليل عمداً ليكون ستاراً من الله لأولئك المتعففين الذين «لا يسألون الناس إلحافاً»، وكنت أظن ونحن في طريقنا الطويل - إلى حد ما - أننا سنقوم بطرق بعض الأبواب المستورة وتسليم أناس مجهولين حصتهم من الزكاة، ثم نمضي عائدين إلى حيث كنا، إلا أن هذا ما لم يحدث، فعند اقتربنا من أول «هِجْرة» ذات بيوتات صغيرة متناثرة عشوائياً فوق الرمل، لن تصدق ما ستراه عيناك، أطفال وكبار من رجال ونساء يهرعون نحونا بلهفة يتناوشون حصتهم بلا هوادة مما تنوء بحمله سيارتنا.

هذا المشهد ليس في مخيمات لاجئين، ولا على الأطراف الحدودية لنازحين بلا هوية. هؤلاء على مقربة منا يعيشون بيننا نخالطهم كمواطنين عاديين بلا تمييز أو تفرقة، ليلة العيد وحدها تميزهم، تحت وطأة الحاجة الملحة، تلك الهجر التي مررنا بها في منطقة القصيم هي صورة مكررة لآلاف لهجر وقرى في بلادنا.

تلك التي أمست تعاني بدرجات متفاوتة من ذات العوز والفاقة، وهذا بحد ذاته أمر مخيف جداً على المدى البعيد، فإن كانت أسست قبل أكثر من 100 عام في إطار سياسة حكيمة ابتدرها آنذاك المغفور له الملك عبدالعزيز لأهداف ملحة وطارئة، يأتي على رأسها توطين بادية الصحراء ودمجهم بالمجتمعات الحضرية، إلا أن انقطاع مواصلة تطوير هذه الهجر وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة من خلال استحداث المشاريع الصغيرة المرتبطة بالمهن والحرف، كتطوير قطاع الرعي واستحداث مراعٍ عصرية تخدمها وحدات تصنيع أخرى لمنتجات الألبان ومشتقاتها ودباغة الجلود وصناعتها، جعلها تخضع لمأزق وجودي لا يسكت عنه. وكان ثمة فرصة أخرى للحل لم تكن ضمن خيارات المسؤولين عن هذا الملف، تتمثل في ربطها مباشرة بالمدن ليس على المستوى الإداري فحسب، بل من خلال نقلها تدريجياً إلى هذه المدن، وربط مصالحها التعليمية والوظيفية بها ليجد سكانها أنفسهم مجبرين على التخلي عن الولاء القبلي والوجودي المبالغ فيه لروح المكان، خصوصاً بعدما تحددت ملامح الولاءات بشكل أوضح، وأصبحت مرتهنة للدين ثم الوطن وقادته، فلم تعد هذه الهجر اليوم سوى شكل من أشكال الانتماء التاريخي للمكان لا غير، وفي غفلة من الزمان تجاوزها الواقع، وخلفتها المدينة ومظاهرها، فباتت منعزلة تماماً عنها، تمثل عبئاً ثقيلاً على مؤسسات الدولة تعليمياً وصحياً واجتماعياً بما في ذلك خدمات المياه والكهرباء والهاتف، وهو ما كشف عنه وزير الشؤون البلدية والقروية السابق الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في تصريح له نشر في صحيفة «الحياة» في 14 نيسان (أبريل) 2013 أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تخدم أكثر من 10 آلاف من القرى والهجر عبر 285 بلدية، موضحاً أن بعضها لا يوجد به سوى عدداً محدداً من المنازل، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشاريع البلدية مقارنة بالكلفة المالية وعدد المستفيدين.

بصراحة أكثر، لم تعد المشكلة تتعلق بالقرى والهجر الحدودية التي عانت بلادنا منها طويلاً، سواءً تلك المتمثلة بعمليات التهريب المتكررة للسلاح والمخدرات أم بتسلل بعض العناصر الخطرة، فهذه تقريباً مناط القرار الحاسم بنقلها بحسب التوصية التي رفعتها المديرية العامة لحرس الحدود سابقاً، إنما تكمن المشكلات الحقيقة التي تظهر على السطح في أي وقت في ما ستفرزه تلك الهجر والقرى الصغيرة المتناثرة على أديم صحرائنا من مظاهر سيئة، ولاسيما بعدما جفت الأودية وشحت الأمطار ويبست المراعي، وجعلت أيادي الفقر والحاجة الغليظتين تلتف حول رقاب قاطنيها، وتدفع بعضهم مرغمين للبحث عن مصادر الرزق بكل السبل، التسول أحدها، وخصوصا بعدما أمسى التعليم في الدرك الأسفل من أولويات اهتمامات قاطنيها، لأنه لم يعد يلبي ذلك الطموح القديم المتمثل في إلحاق الأبناء بالسلك العسكري بعد إنهائهم المرحلة الابتدائية، كما كان سابقاً، إذ أصبح ابن المدينة الحامل لشهادة أعلى منافساً أقوى لهم في هذا المضمار، ومع هذا - كما ألمحت أعلاه - لم تكن ثمة بدائل تمنح لأبناء القرى والهجر كالعمل التجاري الذي يجيده أبناء المدن أكثر من غيرهم، كما لم توجه اهتماماتهم إلى المهن والحرف وتقريب ذائقتهم لقبولها مثلهم مثل أبناء القرى والريف في مصر والمغرب العربي، بل تركوا مجردين من أدنى «سلاح معيشي» يقيهم مغبة أيامهم وواقعهم الأسود الذي لا نستطيع أن تغاضى عنه وبات مقلقاً.

اليوم، بلادنا ذات قوام اقتصادي رشيق، وعلى رغم كل الأزمات الاقتصادية لا يزال متوسط دخل المواطن عند حدوده المقبولة، ويستطيع أن يقوم بواجبه الديني والأخلاقي تجاه هؤلاء المعوزين، وكما يقال: «بقاء الحال من المحال»، لذلك نحن لسنا بمعزل عن تصاريف الزمان وغدر الأيام، فكروا معي في ما لو حدثت أدنى هزة اقتصادية ماذا سيحل بهؤلاء العزل في صحاري قاحلة؟ لنا أن نتخيل كل ما يحدث، لن تقف المسألة عند تأمين حاجاتهم من مأكل ومشرب، بل ستتجاوزها - ما لم نستدرك ما فاتنا وفرطنا في حقهم - إلى المسألة الأمنية، ونحن نفهم ونقدر معنى القرار الرسمي الحكيم القاضي بإيقاف الهجر والقرى الجديدة في جميع مناطق المملكة بموجب توجيهات عليا، كما أننا نعي جيداً وندرك أن تحريك أو نقل أي مواطن أو أي هجرة من مكانها الأصلي لا يمكن أن يتم إلا بناءً على توجيه سامٍ من الجهات العليا والمقام السامي، فما نتمناه اليوم هو حل نهائي وجذري لواقع كل الهجر والقرى المتناثرة عشوائياً في أنحاء بلادنا، إما بنقل سكانها إلى المدن القريبة منها، أو دمجها في مدن سكنية متكاملة الخدمات مع تنشيط المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تخولهم تملك أسهم فيها أو العمل بها، عندها لن نحتاج إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا إلى الجامعات السعودية - العاجزة عن تمثيل دورها الحقيقي ناهيك عن تقديم شيء يذكر لهذا الملف - لدرس أوضاع هذه القرى والهجر، فهذا الحل جذري وحاسم.



*نقلاً عن "الحياة"