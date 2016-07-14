السبهان: بغداد تعطل إجراءات حماية بعثتنا منذ 6 أشهر

أوضح ثامر السبهان، السفير السعودي لدى العراق، في حديث لـ"العربية.نت" أنه وبسبب ارتفاع معدل التهديدات ضد أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية بالعراق وفرت الحكومة السعودية مزيداً من التجهيزات الأمنية لسفارتها في بغداد من بينها سيارات مصفحة قائلاً "رغم أخذ المملكة على عاتقها كافة الإجراءات لتأمين بعثتها الدبلوماسية في العراق فإنه ومنذ 6 أشهر لا تزال السيارات المصفحة متوقفة دون الترخيص لها بالدخول".

وأفاد السفير السعودي أن إنهاء الإجراءات المعتادة والمتعارف عليها بمثل هذه الحالات لا تتجاوز الأسبوعين، إلا أن السفارة السعودية لم تتلقَ التعاون المطلوب ودون الحصول على أي رد أو مسببات للتأخير من قبل الحكومة العراقية.

وطالب السبهان الحكومة العراقية بضرورة تسهيل إجراءات حماية البعثة الدبلوماسية، التي في النهاية تصب في صالح الحكومة ذاتها مشدداً في حديثه "لابد من السماح بدخول السيارات المصفحة وعدم تعطيل إجراءات حماية البعثة الدبلوماسية أسوة بباقي الدول".

إلى ذلك نوه ثامر السبهان السفير السعودي إلى تعطيل الحكومة العراقية دخول المساعدات الطبية التي تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديمها للمستشفيات العراقية إلا أنه ومنذ 3 أشهر لا تزال المعدات الطبية والمساعدات الدوائية متوقفة انتظاراً لترخيص وزارة الصحة العراقية التي لم تسمح بها حتى اليوم.



