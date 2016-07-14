السعودية تحذر مواطنيها من عصابات نصب إلكترونية في تركيا

حثت #وزارة_الداخلية #السعودية كافة المواطنين على توخي الحيطة والحذر لعدم الوقوع ضحية لعصابات النصب والاحتيال التي تستهدف ابتزازهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف علاجية أو تجارية، وذلك في تركيا وعدد من الدول.

وأوضح اللواء الدكتور محمد المرعول، مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية شكاوى عدة عن تعرض عدد من المواطنات السعوديات لعمليات ابتزاز من بعض ضعاف النفوس في #تركيا وعدد من الدول عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة "أهدافهم الدنيئة في عمليات الابتزاز والنصب والاحتيال".

وأضاف المرعول أن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف أي إعلانات أو مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي هدفها كسب الأموال بطرق غير مشروعة يتم فيها الاستدراج ومن ثم التهديد بسلب الأموال، مهيبين بالجميع الحفاظ على أنفسهم وأموالهم من تلك الفئات التي امتهنت النصب والاحتيال للكسب غير المشروع.