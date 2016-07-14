الملك سلمان يتوجه إلى خارج المملكة في إجازة خاصة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جدة بعد ظهر اليوم، متوجهاً إلى خارج المملكة في إجازة خاصة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

هذا وأناب الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن نايف في إدارة شؤون البلاد، بحسب الأمر الملكي الذي صدر اليوم وهو:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 211

التاريخ : 9 / 10 / 1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا - بمشيئة الله - على السفر خارج المملكة هذا اليوم الخميس التاسع من شهر شوال عام 1437هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 14 من شهر يوليه عام 2016م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود