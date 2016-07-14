بالصور.. أول وأكبر مدينة ثلجية في السعودية

افتتح أمير منطقة الرياض أول وأكبر مدينة ثلجية في العاصمة السعودية، في "العثيم مول" الربوة، والتي تقام على مساحة 5000 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ100 مليون ريـال، وبطاقة استيعابية كبرى تصل إلى 350 شخصا في الساعة، وتمتاز بتعدد الأنشطة الترفيهية الشيقة والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطاً ممتعاً مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات الجليد، والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار وفقاً لرغباتهم وقدراتهم، فضلاً عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، أن هيئة الترفيه ستلعب دورا مهما في المستقبل. وأضاف خلال افتتاحه مساء أمس مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، أن الحكومة حريصة كل الحرص على دعم السياحة الداخلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجميع يعمل لخدمة الوطن والمواطن.

وتتفرد بتقديم عروض شيقة وفعاليات ممتعة ومتنوعة تجمع بين جمال الموقع وأناقة التصميم وجودة الخدمات التي توفر كافة سبل الراحة والترفيه للرجال والنساء بخصوصية تامة لإتاحة الفرصة للجميع بقضاء أجمل الأوقات الممتعة والسعيدة مع ألعاب جديدة ومبتكرة من خلال شخصيات (ثلوج) و(بطريكو) الرائعة التي يتم تقديمها لأول مرة، وتقوم بأدوار تفاعلية وترحيبية بالزوار منذ استقبالهم وحتى دخولهم إلى المدينة.