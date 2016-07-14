تذكروا عندما أعلنت المملكة موقفها من الإرهاب

قبل أكثر من عقد من الزمان، حذر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز العالم، من تمدد الإرهاب، ليصبح ظاهرة لن يسلم منها أحد، خاصة من عواصم الغرب التي سكتت كثيراً وهي ترى بؤر الإجرام وهي تفرّخ خفافيشها لتنتشر وتضرب كل مكان.

وقتها لم يتفاعل أحد بجدية، بل كان كثيرون يعتقدون أن نار الكير التي ينفخ فيها الإرهابيون تحت الرماد، لن تعض اليد التي امتدت لها بالإيواء والحماية، باسم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، وعندما دعت المملكة لفكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب عام 2005، ثم تأسس فعلياً عام 2011، بدعم سعودي بمبلغ 10 ملايين دولار، وتجدد ذلك الدعم بـ 100 مليون دولار في عام 2013، كانت تستشرف الغيوم المقبلة، ومع ذلك لم يكن هناك الدعم الكافي عالمياً، بالجدية اللازمة للتعامل مع الوباء المتطاير.

ما طرحته المملكة، قبل عشر سنوات، كان تلبية لحاجة إقليمية ودولية استشعرت القيادة السعودية ضرورة المساهمة الجدية في تفعيلها، ليس لأن المملكة تتعرض من سنوات لأبشع عملية استهداف شيطانية، ولكن ثبت بالدليل القاطع وبمجريات الأحداث، أن لن ينجو أحد، ها هو قلب أوروبا من بروكسيل وباريس، وقبله مدريد، وفي أماكن عدة بالولايات المتحدة، وصولاً إلى تركيا، بالتزامن مع تفجيرات إرهابية أخرى حدثت في مصر، يعيد للأذهان أن هذه البلاد بقياداتها ومسؤوليها ربما كانت تضع إصبعها على الجرح المزمن، الذي لا يكفي معه مجرد عبارات تضامن، أو كلمات شجب واستنكار وإدانة.

بات على الجميع وهو يقرُّ أن شيطان الإرهاب بلا جنسية أو دين أو طائفة، أن يتكاتف على الأرض، ويتخلى عن أسلوب "الطبطبة" في المعالجة، ويدرك أن كل محاولاته الفاشلة لإلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين وحدهم، أظهرت عمق أزمة الشيزوفرينيا في الرؤية الغربية، لأنه ما من عاقل على وجه الأرض، يتخيل ان قنابل ناسفة يحملها "مسلم" يمكن أن تتجه لأقدس يقاع الأرض، بجوار مسجد الرسول الأعظم.. حتى لو كان شيطانا مسلماً فإنه لا يجرؤ على الإقدام على عملية كتلك.. لأن الإرهابي عندما يتمنطق بحزام ناسف، لا يمكن أن يكون مسلماً حقيقياً، إنه هنا يكون شيطاناً تملكته الغواية وتمكنت منه اللعنة في أقصى درجاتها.

ما حدث بالمملكة مؤخراً، وإن كان كفيلا بغضب أمة المليار ونصف المليار مسلم، إلا أنه جرس إنذار هو الأخطر في تاريخ البشرية، والذي يستوجب أن يعيد الجميع استيعاب الرسالة السعودية التي أطلقت قبل أكثر من عشر سنوات، ويدرك أن مفهوم الفوضى المطلوب إحداثه، لن يستثني أحداً على وجه الأرض، وعلى العالم وخاصة بعض دوله المتوافقة مع هذا الإجرام، أو المكتفية بالتنديد، أنه سيأتي يوم وتتأوَّه من النار التي سكتت عليها طويلاً.!

*نقلاً عن "الرياض"