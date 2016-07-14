سفارة السعودية بأذربيجان تبحث عن الفتاة الهاربة لجورجيا

تواصل سفارة السعودية لدى جمهورية أذربيجان بالتعاون مع سفارة السعودية لدى تركيا مع عدد من الجهات المختصة بتركيا وجورجيا محاولة إعادة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تمكنت من الهروب من تركيا إلى جمهورية جورجيا، كانت قادمة مع أسرتها لغرض السياحة في تركيا.

وأوضح بدر المفيريج القائم بأعمال سفارة السعودية لدى أذربيجان أنه بعد التنسيق مع سفارة السعودية لدى تركيا على الفور تم التفاعل مع الموضوع والحرص على سلامة الفتاة في المرتبة الأولى وتطمين أسرتها.

وأضاف تم بعد ذلك مخاطبة السلطات الجورجية والإبلاغ عن دخول الفتاة إلى جورجيا عن طريق الحدود التركية للبحث عن الفتاة، وأشار إلى أنه لا تزال المتابعة متواصلة، ولم يتم العثور عليها حتى إعداد هذا الخبر، بحسب "الرياض".