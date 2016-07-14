عمليات استباقية لقوات السعودية على الحوثيين قبالة جازان

نفذت المدفعية السعودية اليوم عمليات استباقية على الحدود مع #اليمن في اتجاه مديرية حرض اليمنية، لإحباط محاولات #الانقلابيين التسلل عبر الحدود وتحديدا في منطقة جازان قبالة محافظة الطوال الحدودية السعودية، وكانت القوات قصفت أمس أيضاً مواقع عدة للانقلابيين في مديرية حرض قبالة منطقة جازان.

هذا ودمرت مقاتلات التحالف، أمس الأربعاء، بجبهة #ميدي، عددا من العربات العسكرية والأسلحة المتنوعة التابعة للحوثيين.

وأفاد مراسل "العربية" الذي يتواجد في الخطوط الأمامية على بعد 400 متر من السياج الحدودي قبالة مديرية ميدي اليمنية، بأن #ميليشيات #الحوثي حاولت التسلل عبر جماعة راجلة نحو #الحدود_السعودية لتخطي الحرم الحودي لكن القوات قابلتهم بالقصف.

وكشف مراسل "العربية" عن تفاصيل لإحدى السرايا التابعة لمشاة القوات البحرية الملكية السعودية التي تتأهب للتمركز في الخطوط الأمامية، وتقوم السرية بحماية الشريط الحدودي بين السعودية واليمن والتمركز على كامل الشريط.

وأضاف "أن لديها القدرة على عمليات المواجهات من خلال الأسلحة الخفيفة المتطورة والآليات الحربية المتقدمة، إضافة إلى دورها في العمليات الاستخبارية لرصد وتتبع تحركات العدو".