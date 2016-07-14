مراهقة سعودية تسرق أهلها وتهرب إلى جورجيا

اختفت فتاة سعودية لم تتجاوز 17 عاما بعد هروبها من أهلها إلى #جورجيا حيث كانت معهم في مدينة #طرابزون في #تركيا للسياحة، فقامت بأخذ جميع جوازات سفر أسرتها وهواتف الجوال وغادرت لجمهورية جورجيا. وتم إبلاغ سفارة #السعودية هناك ولا يزال البحث متواصلاً عنها.

وقالت السفارة السعودية في تركيا في بيان لها: "تود السفارة الإيضاح أنها تلقت بلاغاً من أسرة سعودية قدمت لمدينة طرابزون في الشمال التركي بغرض السياحة عن اختفاء ابنتهم التي تبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن أخذت معها جميع جوازات سفر أفراد الأسرة وهواتف الجوال".

وأضافت: "وفي الحال قامت السفارة بالتواصل مع السلطات التركية المختصة ومتابعة معلومات البلاغ مع ذوي المواطنة، حيث تبين أنها غادرت إلى جمهورية جورجيا عبر المنفذ البري الحدودي مع طرابزون بناءً على إفادة سائق التاكسي الذي طلبت منه إيصالها لجورجيا".

وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ السلطات المختصة في السعودية وسفارة المملكة في #أذربيجان التي تغطي كذلك جمهورية جورجيا بما توفر من معلومات عن تغيب المواطنة لمواصلة جهود العمل على إعادتها لأسرتها التي تعيش ظروفاً نفسية وصحية حرجة جداً".

وأكدت على "أولياء الأمور القادمين بالحرص على متابعة أفراد أسرهم والاحتفاظ بوثائق السفر وسرعة إبلاغ السفارة في #أنقرة أو القنصلية العامة في #اسطنبول عند ملاحظة تغيب أي من أفراد أسرهم".