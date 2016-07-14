نفوذ المؤسسات الجديد.. مرحلة نشوء الاقتصادات الكبرى

ستكون المرحلة المقبلة في تاريخ اقتصادنا مرحلة تأسيس لتجمعات مالية مؤسسية كبرى، لتنشأ بعدها مرحلة جديدة من اقتصادات السوق الشرسة، التي أهم معالمها الاحتكارات الكبرى والسيطرة على عصب الحركة الاقتصادية.

وهذا، شئنا أم أبينا، يستلزم نشوء نفوذ وهيمنة اقتصادية تتعاظم إلى أن تصبح مؤثرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجيية، وأجزم بأن هذا لم يحسب حسابه جيداً، وهو الجانب الذي لم تتطرق له الشركات الاستشارية الأجنبية، و يجهله أو يتجاهله المستشارون القريبون من متخذ القرار. هذا لا يدخل في نطاق التشاؤم أو التفاؤل، وليس من حيثيات التنجيم أو الخيال، بل هي أحداث حقيقة تتكرر ولا تزال حاضرة، حدثت في روسيا عندما تحولت إلى «الخصخصة»، وفي مصر أيام السادات، وبشكل أكثر وضوحاً في أميركا أكبر نموذج للاقتصاد الخاص. والأمثلة كثيرة ليس هذا مجالها. من البديهي أن تفكر الدول النامية بتطوير الجانب الاقتصادي لديها، وتنويع الوسائل والأساليب التي تخفف العبء على الحكومة، وليس غريباً أن يتطلعوا إلى الدول الصناعية ذات الاقتصادات القوية لأخذ الاستشارات التنموية والاقتصادية.

وعلى رغم أسبقية أوروبا في الرأسمالية، إلا أن أميركا كانت النموذج الأكبر والأهم للخصخصة، فأصبحت محط التوجهات الاقتصادية لضخامة اقتصاداتها في نظر المخططين في البلدان التي تريد التحول إلى النسخة الأميركية بفتح المجال أمام سياسات جديدة لمصلحة «التخصيص أو الخصخصة»، بشعار تنويع المصادر الاقتصادية والحد من دور الحكومة في الحياة العامة. وبحكم موقعها السياسي والاقتصادي والعسكري ومن خلال البنك الدولي أصبحت أميركا تنصح بعض الدول بتطبيق سياساتها تحت مسميات اقتصادية، للمساعدة في بناء اقتصادات هذه الدول، وهم في الغالب لم ينتبهوا لعمق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتأتي من هذه النصائح.

ومن خلال هذه النصائح يجد القطاع الخاص الفرصة سانحة ليتوسع بلا حدود، وتنتج من ذلك حركة واسعة لا تهدأ لتشمل كل شيء، بما في ذلك الصحة والتعليم العام والجامعي وصناعة الطيران والنقل والإعلام بكل فروعه والترفيه والثقافة... إلخ. ومن الطبيعي أن تكون هناك نتائج سريعة وملموسة في ما يتعلق بكمية ونوعية الإنتاج والخدمات والفرص الوظيفية، لتعكس من ناحية أهمية وفاعلية الخصخصة، لكن من ناحية أخرى - على حد علمي - لم أصل إلى أن أحد الاقتصاديين عندنا أو حتى من غير الاقتصاديين تعرض لحساب المآلات أو التنبؤ بها بشكل مدروس جيداً، فقد تكون النتيجة أن الخيار المطروح أشد فتكاً بالمجتمع مما كان يخوف به.

من نتائج الخصخصة التي لم تكن ربما في الحسابات ولم تظهر في البدايات، لكنها برزت في ما بعد، وذلك أن تتحول الحكومة إلى عميل ضخم لدى القطاع الخاص، فتدفع بلايين لشراء خدمات بأضعاف ما كان يكلفها (هل يحتاج ذلك إلى شرح ؟).وهذا ما حدث عندما أوكلت الحكومة الأميركية مئات العقود لشركات خاصة تقدم خدمات يفترض أنها من مهمات الحكومة، ونتجت من ذلك تحويلات ضخمة للثروات من القطاع العام إلى يد القطاع الخاص، وهذا يقود إلى علاقات واسعة بين بعض السياسيين والشركات الكبرى (مثال ذلك الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني وموقعهما الاقتصادي قبل وبعد فترة رئاسة بوش)، ويقاس على ذلك الكثير من النتائج المبنية على قرارات لها علاقة أو دلائل مشابهه (حرب العراق لم تكن بسبب أسلحة الدمار الشامل، وهم يعرفون قبل غيرهم أنها غير موجودة)، النتيجة أن القرارات التي يتخذها التنفيذيون في الشركات والمؤسسات الكبرى في أميركا تمس حياة شرائح كبيرة من الناس، وتؤثر في معدلات التضخم والبطالة هناك. وبهذا، أصبح للنخبة الاقتصادية - إن جاز التعبير - دور في التحكم بمصير القرار ربما أكثر من السياسيين، هذا إن لم يوظفوا السياسيين، أو يتحول بعضهم إلى بعض المواقع السياسية، كما في مثال بوش الابن وتشيني وغيرهم.

وبطبيعة الحال لا بد من الإشارة إلى أهمية التفريق بين القطاع الخاص والخصخصة، فلا يمكن التقليل من أهمية القطاع الخاص، بل إن وجوده ودعمه يصبح ضرورة، ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، ليتحمل دوره الطبيعي في إطار تنظيم وضبط الدولة، لكن هناك سلعاً وخدمات لا تترك للقطاع الخاص مطلقاً كالنفط مثلاً، الذي يعتبر أهم سلعة اقتصادية عالمية، وبعض الخدمات كالأمن والقضاء والتعليم والصحة، وهذا بالضبط ما تعنيه خطورة الخصخصة عندما تتخلى الدولة عن دورها لمصلحة القطاع الخاص (الذي يتمنى ذلك).



*نقلاً عن "الحياة"