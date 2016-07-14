10 سنوات سجناً لـ"سعودي" بايع داعش

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ابتدائياً بالسجن عشر سنوات لمواطن أبدى استعداده للقيام بعملية انتحارية داخل المملكة، تأييداً ودعماً لتنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت تفاصيل الحكم عن ثبوت إدانة "مواطن" بتعاطفه مع تنظيم "داعش" الإرهابي، وتأييده لهم ولعملياتهم الإرهابية داخل البلاد وخارجها، واستعداده بنسبة عالية للقيام بعملية انتحارية، وتواصله مع المنتمين للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر القاضي تعزير المتهم بالسجن عشر سنوات، ومصادرة أجهزة الجوال العائدة له، وحذف حسابه في "تويتر"، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.