أبها أجمل من لندن..!

• طرحت سؤالا وأتبعته بعدة تساؤلات، وفي النهاية ضاقت علامات الاستفهام بأسئلتي دون أن أجد جوابا لأي منها..!!

• قلت في البدء، ماذا استفدنا من إقامة السوبر في لندن الموسم الماضي حتى نكررها في الموسم الحالي؟

• أظنه سؤالا سهلا، لكن الجواب صعب على الأحبة في الاتحاد، أو أن إدارتهم الإعلامية لا تنقل لهم ما يطرح في الإعلام..!!

• سمعت من خارج الاتحاد أن الهدف التعريف بكرة القدم السعودية، وسمعت من بعض الإخوة في الاتحاد أنهم رافضون للفكرة، ولكن القرار متفق عليه بين رئيسي الهيئة والاتحاد..!!

• وبين الرفض والقبول، أظل أسأل: هل يعقل أننا إلى الآن ما زلنا في طور التعريف بكرة القدم السعودية ونحن لعبنا في نهائيات كأس العالم أربع مرات، ومنها لنا هدف سجله سعيد العويران في مرمى بلجيكا من أجمل وأفضل ثلاثة أهداف سجلت في النهائيات حتى الآن..!!

• هل يعقل أن إحدى أساسيات بل ومبررات قيام السوبر في لندن للترويج وزيادة التعريف بكرة القدم السعودية؟

• نسينا جيمي هيل ولعب منتخب إنجلترا في الرياض، ومباراتنا في ويمبلي، وتوقيع شراكة مع الاتحادات الأوروبية، واختصرنا التعريف في مباراة سوبر فشلت الأولى والثانية قد تفشل أيضا..!!

• أعطوني العوائد المالية والفنية ولم أقل الأخلاقية من سوبر لندن لكي أقول هنا صدقتم، وحينما أستثني الأخلاقية فذاك أمر آخر يستفز من يظنون كل صيحة عليهم، مع إيماني التام أن الرسالة أوضح من كشفها..!!

• كرة القدم لعبة شعبية تجمع كل الطبقات وترتبط أكثر بالطبقة الفقيرة، فلماذا لم تجعلوا لعبتنا لنا إما في أبها أو الطائف، وأضمن لكم نجاحا باهرا، وإن كان لابد أن تقام خارج الوطن فمسقط أو صلالة أو مدينة العين الإماراتية ستوفي بالغرض..!!

• قدموا لي ولمن يتساءلون معي كشفا بإيجابيات إقامة السوبر في لندن..!!

• أبها والطائف وجهان لوطن واحد، ففيهما ما يكفي الحاجة من أجواء عليلة وفنادق وملاعب وجمهور ستضيق به المدرجات..!!

(2)

• يسأل أحد المارة من شارع الصحافة عن حكاية إعلام استقصد الأهلي، ويجيب آخر: الإعلام فيه الطيب وغير الطيب، فقلت الملافظ سعد يا طيب القلب..!!

• أسأل مثلهم، أين الحقيقة في إعلام بات فيه البطل من يشتم والنجم من يصرخ..!!

(3)

• يرمي الإعلام اليوم تهمة مفاوضات لاعبي الأهلي لصالح الهلال على الكابتن أسامة هوساوي الذي أعرف أنه أكبر وأنزه من أن يفعل ذلك، لمعرفتي به وبأخلاقياته، لكن رغم ذلك أطالب الصديق أسامة بتوضيح موقفه من هذه الأخبار التي طرحت في أكثر من منبر..!!

• ومضة:

من يتوهم أنني أخطأت بحقه فليتوهم كذلك أنني اعتذرت له..!!

* نقلا عن "عكاظ"