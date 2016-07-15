السعودية تدين الدهس الإرهابي في نيس الفرنسية

أعرب مصدر سعوي مسؤول، فجر الجمعة، عن إدانة المملكة العربية #السعودية وبأشد العبارات لعمل #الدهس الإرهابي الشنيع، الذي شهدته مدينة #نيس الفرنسية، ونجم عنه مقتل 84 شخصاً، وإصابة أكثر من 100، حسب التقارير، من الأطفال والنساء والرجال.

وأكد المصدر على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية فرنسا الصديقة، والتعاون معها في مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

واختتم المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا الصديقة مع التعبير عن الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.