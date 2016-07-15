الصحويون وأنثى الضب والمرأة

الصحويون في بلادنا وعداوتهم واحتقارهم للمرأة جعلهم فعلاً لا قولاً مدعاة للسخرية والضحك والتندر؛ حتى أن أحدهم غرّد في تويتر مطالباً المرأة السعودية أن تقتدي في تعاملها مع زوجها عندما يتزوج من ثانية بأنثى (الضب)؛ يقول فضيلته: (أين نساؤنا عن هذه الأنثى المميزة؛ هل تعلم أن أنثى الضب عندما يتزوج زوجها بأخرى تقوم ببناء بيت بمناسبة زواجه كهدية له). وقد تناقلتها الناس بعد ذلك فـ(الواتس أب)، تحت عنوان (شيخ يدعو المرأة إلى أن تكون حيواناً زاحفاً)؛ وفي تقديري أن إعجاب هذا المغرّد الصحوي بتميّز أنثى الضب يعود إلى تنازلها عن طبيعتها وجبلتها الإنسانية ككل النساء في كل أصقاع الأرض؛ وهذا ما جعل قضية التيار الصحوي الأولى في بلادنا تدور وتحور حول المرأة، ولباسها وممارساتها الحياتية، وتفانيها في أن تحقق لزوجها كل أسباب متعته الجنسية، حتى وإن نال منها ومن حقوقها كإنسانة كل أسباب الانتقاص والدونية، فتحوّلت المرأة إلى مجرد بوتقة يُفرغ فيها الرجل إفرازات متعه ونزواته.

وفي أحيان كثيرة يخيل لمن قرأ أدبيات التيار الصحوي المتأسلم في المملكة، الذي ينتمي له صاحب تلك التغريدة المضحكة المبكية -آنفة الذكر- وكأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أرسل أولاً وقبل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وإخلاص العبادة إليه جل شأنه، لكي يكمم المرأة، ويسبغ عليها ثياب السواد الكئيبة ويفرض عليها أن تكون مثل (العبدة) المملوكة للرجل، فتجدهم لا يهتمون بقضايا العبادة والتوحيد، والخلاص من الشرك، قدر اهتمامهم أن تبقى المرأة مذعنة ذليلة خنوعة مطيعة (لسي السيّد) وإلا أصبحت عاصية لله ولرسوله، كما يقول خطابهم الديني تجاه المرأة؛ لذلك فإن أخشى ما يخشاه الصحوي أن تتحرر المرأة من وصاية الرجل وتستقل عن سلطاته استقلالاً حقوقياً، والأهم (مادياً)، فقام بفبركة منعها من العمل وممارسة شراكتها الاجتماعية الفاعلة بحجة حرمة الاختلاط، وحرمها من التنّقل إلا بمحرم، وحرمها من تولي المناصب القيادية في المقامات الإدارية لأنها كائن ضعيف؛ وكأن تلك المناصب اليوم تحتاج إلى عضلات مفتولة تؤهلها لكي تمارس المنصب القيادي الإداري، ومنعها من قيادة السيارة كي لا تصبح كائناً اجتماعياً مستقلاً عن سلطة وسطوة وتحكم الرجل، تتنقل كما شاءت ومتى شاءت؛ إلى درجة أنهم أعطوا للذكر من أقارب المرأة سلطة الولاية عليها حتى وإن كان مراهقاً لا يتجاوز عمره العشرين سنة.

وأنا على يقين -لا يخالطه شك- بأن مثل هذه الثقافة الصحوية السلطوية مصيرها للاندثار والفناء، وكل المؤاشرات اليوم تؤكد ذلك حتى وإن نسبها بعض الغلاة إلى الدين الحنيف؛ فقد رفض أجداد هؤلاء إلغاء الرق بحجة أنه شأن مقدس لا يجوز لأحد أن يمسّه، ومع ذلك هانحن نعيش اليوم في عالم لا يستحل الرق وسبي النساء فيه إلا الدواعش ولا أحد غير الدواعش.

بقي أن أقول هنا إن كل تلك الأغلال التي يفرضها غلاة التيار الصحوي على المرأة في المملكة، ويزعمون أنها من الدين، هي عادات وتقاليد بالية، تم إلحاقها بالدين الحنيف والدين منها براء، وبيننا وبينكم تاريخ الإسلام الممتد لأكثر من أربعة عشر قرناً، فليكن الفيصل بيننا وبينكم.

* نقلا عن "الجزيرة"