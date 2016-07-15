صوت آتٍ من الداخل

انتهى رمضان وانتهت أيام العيد، ودمتم بخير يا سادة، ودام وطني الغالي يرفل في رحب السعة والشموخ.

ما هو الوطن أعزائي؟

الوطن نتغنى به ونعشقه ونعتني به ومن أجله. هو أنتم، فالوطن هو رجال -وبلا شك- ونساء، يعيشون على أرض نحن قبضة من ترابها، وكلما قويت همَّة الرجال تقوى الوطن واشتد عوده وشمخ. وعيدنا هذا هو صلابة الرجال وقوتهم وفرحتهم التي تكسب الجميع البهجة والأمان.

كلنا شعرنا بالأسى وبالوجع يشق القلوب حينما فقدنا رجالاً منا على باب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدافعون عنه وعنا وعن مليون ونيف، لكن في الوقت نفسه نشعر بالفخر وبالعزة لأن بيننا رجال كهؤلاء (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ونحن أيضا كما هم وأشد صلابة وصدقاً وإخلاصاً وكأنه لم يمر على بعثته صلى الله عليه وسلم يوماً أو نصف يوم! هذه هي الفرحة وهذا هو الفوز وهؤلاء هم الرجال وها نحن خلفهم ومن أمامهم نكمل مسيرتهم ومجدهم الخالد. هذا هو الوطن وها أنتم كما عهدناكم صناديد العرب وقت الشدائد حين يزأر الوطن.

لم يرق لي هذا التباكي على صفحات الجرائد في المشهد الثقافي أيام العيد، بالرغم من أنها وجيعة وموجعة، لكنه وجع الخيانة والوضاعة والدناءة والخسة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الشهداء فهم في عيد أفضل من عيدنا وفي سماوات تفوح بعطر دمهم الزكي.

لم يرقني هذا المشهد الثقافي من الندب والاستباق على سكب المحابر بهذا الشكل وبهذه اللغة، وإن كان انعكاساً لوجعنا فالنخيل تموت واقفة! فوجعنا لا يلين فكل رجل فقدناه هو قبيلة كاملة منا من لحمنا ودمنا الدافق لكنه وجع لا يلين، بل اعتبرته دفق من الحبر على الورق ليس إلا. لأن خلف الصحائف رجال لا يبكون ولا يندبون عزيزاً يا سادة. فنحن والوطن الذي هو أنتم نستمد منكم الهيبة والرهبة والقوة والشموخ.

المشهد يا سادة مؤلم وموجع وبالرغم من هذا لم أنبرِ للكتابة خشية على همم الرجال الصناديد الذين لا يقلون شأن عن هؤلاء الشهداء، ولكنني وجدت المشهد أسود وحدث ما توجست في يوم عيد فيه وطننا أكثر بلاد الله أمناً وأماناً وسلاماً ومحبة.

ما الذي حدث؟

فقط خسيس قطَّع نفسه -هو ومن خلفه- حسرة على ما فيه بلادنا وما نحن فيه من زهو وانتصار عليه وعلى سادة هذا التابع الذليل وأعوانهم.

إنها الفرحة ببسالة رجالنا وقادتهم وبهذا الأمن شديد البأس، فافتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة وبدمائهم الزكية، فيذكروننا بصحبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهم كذلك دفقوا دماءهم فداء له ولمقدساتنا الطاهرة، فكل رجل منهم قبيلة هكذا قدرهم لدينا ولذا نشعر بالفخر وبالعزة لأنه لا يزال بيننا رجال وفوا بالعهود.

سبحان الله تعالى الذي قال: (إنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ). صدق الله العظيم.

ما الذي كان سيحدث لو أن هذا الخسيس مرق وسط ملايين المصلين؟

هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟

هل تأملنا كيف سيكون المشهد؟

لم يكن سهلاً ولا هيناً لكننا يا سادة نشعر بأن للوطن رجالاً يردون كيد المعتدي في نحره ويذهب أشلاء ومن خلفه يعضون الأنامل على فعل خسيس وحقير لا يليق إلا بهم فلا يليق الفعل إلا بأهله.

عذراً يا سادة فنحن معشر النسوة من يلهبون همم الرجال، ولذلك نجد أن العرب القدامى يصطحبون النساء في حمم القتال لأنهن صانعات الوجدان وهذا دورنا فحينما تصيح بهم المرأة يكون الرجل بألف رجل.

وهذا صوتنا هو ما يجلجل بينكم الآن لكي تكونوا أشد وأقوى. وكل عيد وأنتم همم شامخة كما أنتم، فكما قال المثل: (شذيا في جنب بعير)

* نقلا عن "الرياض"