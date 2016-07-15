ماذا أعددنا؟!

إحصائيَّةُ عددِ سكانِ المملكةِ التِي أعلنتهَا مؤخَّرًا

الهيئةُ العامَّةُ للإحصاءِ

والتِي بلغَ فيهَا عددُ السكانِ (31) مليونًا و(15) ألفًا و(999) نسمةً

منهم (20.7) مليونَ سعوديٍّ

بمعدلِ نموٍّ 1.62%

والبقيَّةُ غيرُ سعوديينَ (مقيمينَ)

بقرابةِ (10) ملايين نسمةٍ..

أيّ أنَّ عددَ المقيمينَ بلغَ ثلثَ عددِ السكانِ

وبمَا يعادلُ نصفَ عددِ السعوديينَ

* رقمُ غيرِ السعوديينَ مخيفٌ جدًّا..!

فهذِه نسبةٌ عاليةٌ جدًّا..

وتشكِّلُ على المدَى البعيدِ خطرًا

لابدَّ مِن التحسُّبِ لهُ ودراستهِ..

والنسبُ المعقولةُ عالميًّا أنْ لا يزيدَ عددُ المقيمينَ

على عشرةِ في المئةِ من إجمالِي عددِ السكانِ

* الأهمُّ هُو أنْ تكونَ لدينَا

الخططُ والإستراتيجيَّاتُ

لتحويلِ هكذَا أرقامٍ إلى عواملَ إيجابيَّةٍ

والاستفادةِ إلى أقصَى قدرٍ من

جعلِهَا أسبابَ دفعٍ لتنميةٍ شاملةٍ

إلى العكسِ..

لكنْ ومِن خلالِ الواقعِ المعاشِ

يبدُو أنَّ الأمورَ تسيرُ بغيرِ ذلكَ

فأعدادُ العمالةِ الوافدةِ والمسيطرةِ على

سوقِ العملِ الأهليِّ

في تزايدٍ وهيمنةٍ كاملةٍ..

* المؤسفُ أنَّ قطاعاتِ العملِ الأهليّ

تشجِّعُ على زيادةِ استقدامِ العمالةِ

في كلِّ الوظائفِ دُنيا.. ومتوسطة.. وعُليا..!

لأنَّها أربحُ وأرخصُ لهَا

وتنسى خطورةَ ذلكَ على مستقبلِ الوطنِ..

* كمَا أنَّ القطاعَ الحكوميَّ..

سواءً وزارةَ العملِ أو وزارةَ الخدمةِ المدنيَّةِ

يقعُ عليهمَا واجبٌ ومسؤوليَّةٌ كبيرتان

في حتميَّةِ تحويلِ هذِه الأرقامِ إلى

عواملَ إيجابيَّةٍ لا سلبيَّةٍ..

لكنَّ البقاءَ في محطةِ الانتظارِ

والعملَ كمتفرجينَ فقطْ لا غير

يدفعُ كلَّ مخلصٍ لهذهِ التربةِ الطاهرةِ

إلى وضعِ يدِهِ على قلبِهِ والدعاءِ للمولَى جلَّت قدرتُهُ

أنْ يحفظَ وحدتنَا وأمننَا بسلام تامٍّ..

* نقلا عن "المدينة"

