السعودية ترحب بعودة الأمور إلى نصابها في تركيا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطورات الأوضاع في تركيا، والتي من شأنها زعزعة أمنها واستقرارها والمساس برخاء شعبها الشقيق.

وبحسب "واس"، عبر المصدر عن ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية، وفق إرادة الشعب التركي.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار جمهورية تركيا الشقيقة.

من جانبه أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، ثقته بأن السلطات التركية ستكون قادرة على استعادة النظام والاستقرار، بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها مساء الجمعة، مبيناً أنه لا شك في ذلك.

وقال الجبير "هناك تعاون وثيق بين المملكة وتركيا فيما يخص الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم المعارضة السورية المعتدلة"، وأضاف: "لدينا تبادل تجاري كبير مع تركيا وهناك تنسيق سياسي قوي بين بلدينا".