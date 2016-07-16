بالصور.. "التعشير" فن يظهر جماليات الأداء بالطائف

في العادة يكون في المناسبات الكبيرة مثل الأفراح كالزواجات والأعياد. يعرف الفن الحجازي "التعشير" بأنه تراث متوارث أباً عن جد عند القبائل الحجازية.

والتعشير يكون بـ"بندق" من النوع القديم، وتختلف مسمياته عند القبائل، فقبائل تطلق عليه اسم "القداحي"، وهو الاسم الأكثر انتشاراً، وقبائل تطلق عليه اسم "المقمع".

والتعشير يكون باستخدام مادة البارود، وهي المادة الفعالة التي تتكون من المَلَح والخفان والفحم، تطحن وتخلط مع بعضها وتكون مادة البارود. ويعد هذا الفن الحجازي الشهير والمحبوب لدى كثير من القبائل هواية امتزجت بهذا الفن وله جمهوره.

خص المصور ماجد المالكي "العربية.نت" بعض اللقطات الاحترافية لهذا اللون أثناء أدائها في إحدى المناسبات.