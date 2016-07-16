بالفيديو.. تأخر في تقديم وجبته فجاء بمسدس وأرداه قتيلاً

وثق مقطع فيديو متداول جريمة قتل راح ضحيتها عامل هندي بمطعم للوجبات السريعة في الأفلاج، الجمعة، في وقت أشارت فيه مصادر إلى تمكن شرطة الرياض من القبض على مطلق النار على العامل.

ووفقاً لمقطع الفيديو، دخل شخص في عراك مع عامل في المطعم، قبل أن يغادر المطعم مع أولاده سريعاً، وفي مقطع آخر يعود المواطن فجأة، مطلقاً النار من سلاح مسدسه ليوقع المجني عليه أرضاً.

وأثار الحادث رواد موقع التواصل الاجتماعي حيث تصدرت ثلاثة هاشتاغات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم "#رحم_الله_الشهيد_ناصر"، و "#القصاص_من_مجرم_الإفلاج_مطلب"، و"#شاب_قتل_عامل_مطعم".

وطالب المغردون بسرعة القبض على الشاب وتقديمه للشرع ليأخذ جزاه، فيما نشر آخرون صوراً للعامل المقتول "ناصر"، وتظهر إحدى الصور بعد فراغه من إمامة المصلين بأحد المساجد، وأخرى مشاركته بأحد الاحتفالات الخاصة.

وأثنى عدد من المغردين على العامل المقتول ناصر، مؤكدين أن أسرته سافرت في رمضان، وكان من المقرر أن يسافر معهم، إلا أنه تأخر بسبب ظرف ليلقى حتفه على يد شاب وصفوه بالطائش.