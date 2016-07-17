بالصور.. تفاصيل حريق هائل التهم فندقاً بمكة

نجحت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة ظهر الأحد في السيطرة على حريق اندلع بواجه فندق بحي العزيزة.

وقال #الدفاع_المدني في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه إن "الحادث لم يسجل أي إصابات أو خسائر بالأروح، مبيناً أن فرق الدفاع المدني مدعومة بفرق الإسناد هرعت إلى موقع الحادث عند الساعة 11:38 قبل ظهر اليوم.

وكان مغردون تداولوا في شبكات #التواصل_الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر التهام النيران لفندق مع دخان كثيف يتصاعد من المبنى، كما أبرزت مقاطع أخرى تواجد فرق الدفاع المدني ومحاولاتهم إخماد الحريق الذي شب في برج الفندق ومساعيهم في السيطرة عليه والحد من انتشاره.

بيان الدفاع المدني الذي جاء ممهوراً باسم المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة #مكة_المكرمة العقيد سعيد سرحان، أشار إلى أن الحريق نشب في الواجهة الشرقية لفندق يتكون من عشرة أدوار، وأن النيران انتشرت في كافة الأدوار.

وجاء في البيان: "الحريق بدأ في مجموعة نخيل وأعشاب مجاورة للفندق حيث تسبب انتشار اللهب في علو النخيل على وصوله بوقت قصير إلى الأدوار العشرة للواجهة الشرقية للفندق".

وتابع البيان: "إن فرق الإطفاء عملت على الحد من انتشار اللهب في الأجزاء، التي لم تصلها النيران بعمليات التبريد، بينما باشرت الفرق الأرضية إخماد الحريق في الأدوار الأولى من الفندق وتولت سيارات السلالم المشاركة في الحادث عمليات الإطفاء للأدوار العلوية".

وفي البيان، أكد العقيد سرحان أن المعلومات الأولية التي جمعها المحققون في منطقة الحادث أفادت بخلو الفندق من النزلاء، إلا أن "فرق الإنقاذ توغلت في ممرات #الفندق خشية أن يكون هناك محتجزون من جراء كثافة الأدخنة المنتشرة بكثافة في أروقة الفندق".

وحول الأضرار الناتجة عن الحريق، أوضح البيان أن الواجهة الشرقية للفندق المكون من برجين تأثرت مع جميع الأدوار العشرة، بينما امتد الحريق إلى داخل الفندق في عدة تصل الى الدور السابع من الفندق في حين لم تسجل اي إصابات او خسائر بالأرواح.