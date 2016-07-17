بعد نيس.. الصورة النمطية ومكافحتها

عبر أفلام هوليود يتم صناعة صورة نمطية لتحقق هدفاً محدداً، وعلى سبيل المثال نجد الرجل الأبيض مثالاً للبطل المنقذ "الخارق" الذي يتجاوز كافة المصاعب لتحقيق الهدف، وفي المقابل نجد الأميركان من أصول أفريقية يتم تصويرهم على أنهم أعضاء في عصابات الجريمة المنظمة. هذه الصور النمطية تنطبق تماماً على المسلمين في بعض الأفلام بحيث يتم تصويرهم كمجتمعات بدائية تحوي مجموعات إرهابية تسعى للانتقام، وظهرت مثل هذه الأفلام بشكل كبير بعد الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان.

أكتب هذا المقال بعد حادثة نيس الإرهابية، وما يهمنا الآن هو تقييم لطريقة تعاملنا مع الصورة النمطية (Stereotype) والتي رسمت عن المسلمين منذ أحداث 11 سبتمبر وباتت بشكل أكبر بعد الاتفاق النووي الإيراني.

والحقيقة أن الجهود التي تبذل منذ أحداث 11 سبتمبر تنصب في الغالب في لقاءات لدبلوماسيين وإعلاميين سعوديين، وكذلك مغردين يقومون مشكورين بإيضاح وجهة نظر الإسلام من قتل الأبرياء أو فضح الجهات الداعمة للإرهاب، وهذه الجهود لا تكفي لتغيير الصورة النمطية السلبية التي تبنى بشكل استراتيجي منذ عقود.

المطلوب الآن وبشكل عاجل جدا العمل على إعداد خطة لمكافحة الصورة الذهنية (Counter Stereotype) وعلى أن يتم العمل على محورين، يتمثل الأول على المستوى الشعبي من خلال إنتاج أفلام قصيرة بشكل احترافي بلغات مختلفة توضح رسالة الإسلام وأهمية التعايش والتسامح ونبذ العنصرية وعلى أن يتم نشرها عبر أكبر ثاني محرك بحث في العالم "اليوتيوب"، ومن ناحية أخرى على المستوى النخبوي تفعيل الدور الإعلامي الدولي لمجلس التعاون الخليجي كمرحلة أولى بحيث يتم تصميم خطة لتنظيم فعاليات عبر البعثات الدبلوماسية والجامعات والمركز الثقافية حول العالم لتوضيح سماحة الإسلام وأهمية التعايش وعلى أن تتم الاستفادة من المراكز الإسلامية والكراسي البحثية للدول الأعضاء في المجلس لسد فجوة المعلومات عن الإسلام والعالم العربي والإرهاب، ومن ناحية أخرى تفعيل دور المنظمات الإسلامية كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي حتى تتم مكافحة الصورة النمطية وترسيخ فكر معتدل يكفي المسلمين والعالم شر الإرهاب.

الخلاصة: الصور الذهنية يتم صناعتها إعلاميا بشكل دقيق عبر محورين رئيسين وهما: الأخبار والترفيه، ولا بد من استراتيجية يتم من خلالها الإيضاح للعالم بشكل مستمر خطورة المنظمات الإرهابية وأهمية إحلال السلام وترسيخ التسامح، لا سيما وأن المسلمين قرابة ربع سكان العالم وبتكاتف الجهود يمكن مكافحة الصور النمطية ومكافحة الفكر المتطرف.

* نقلا عن "الرياض"