هيئة الاتصالات للسعوديين: احذروا لعبة "بوكيمون جو"

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي الأجهزة الذكية إلى أخذ الحيطة والحذر من الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية أو تقوم باستخدام الكاميرا الموجودة في الجهاز مثل لعبة "بوكيمون جو".

وحذرت الهيئة من تهديد هذه الألعاب والتطبيقات لبيانات المستخدمين وخصوصيتهم وإمكانية إساءة اسخدام هذه المعلومات وتوظيفها فيما لا يخدم مصالح المستخدمين، ودعت الهيئة إلى احترام خصوصية الآخرين عند استخدام تلك الألعاب، بالإضافة إلى الحذر من استخدامها في الأماكن ذات الخصوصية.

كما دعت الهيئة إلى المراجعة الدورية للصلاحيات المطلوبة من قبل الألعاب والتطبيقات التي يقومون بتحميلها على أجهزتهم الشخصية أو أجهزة الأطفال ومدى مناسبة منح تلك الصلاحيات، وذلك حفاظاً على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات الشخصية.