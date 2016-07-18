الجبير: سنستمر في دعم المعارضة السورية والحرب على داعش

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا #موغريني في بروكسل، أن علاقات دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي تاريخية، مشيراً إلى مواصلة التعاون مع الاتحاد لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية.

ولفت الجبير إلى أن "الحل قائم بإيجاد حل للأزمة السورية"، مشدداً على أن "دعم المعارضة السورية سيستمر وكذلك الحرب على داعش".

من جهة أخرى، اعتبر أن "الحل في اليمن يجب أن يستند إلى القرارات الدولية"، مضيفاً "نتعاون بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن. الوضع الإنساني يهمنا، وسنعمل على إعادة الأعمار لاحقاً".

من جانبها، قالت موغريني: "نرحب بالتعاون مع السعودية في شتى المجالات، وسنواصل التعاون مع المملكة لمكافحة #داعش ".

كما شكرت السعودية والكويت على دورهما في دفع المفاوضات اليمنية، مشيرة إلى دعم الجهود الدولية لحل سلمي في اليمن.