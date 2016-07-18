القبض على سعودي انتحل شخصية "شرطي"

أطاحت محافظة #البكيرية بشاب سعودي انتحل شخصية شرطي وارتكب قضايا سلب واحتيال على العمالة الوافدة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة #القصيم الرائد بدر السحيباني، أن المتهم يبلغ من العمر 30 سنة كان يرتدي زياً عسكرياً ويستهدف العمالة الوافدة في أوقات متأخرة من الليل، ويستولي على ما يحملونه معهم من مبالغ مالية ثم يلوذ بالفرار.

وأشار إلى أن أعمال بحث وتحرٍّ واسعة قادت لرصد المتهم والقبض عليه في كمين محكم، مبيناً إيداعه التوقيف وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة، بحسب الاختصاص.