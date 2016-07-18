دولة ترفض أسلوب العصابات

حتى لا يضيع الخبر المهم الذي تزامن مع حدثين عالميين مفاجئين هما حادثة مدينة نيس بفرنسا ومحاولة الانقلاب في تركيا، ونقصد به التقرير المتعلق بأحداث ١١ سبتمبر الذي تم الإفراج عن محتواه أخيرا بعد أن ظل رهن السرية حوالي ١٣ عاما، وأكد براءة المملكة من أي علاقة بتلك الأحداث.

أهمية الخبر تتمثل في أن هذا الملف تمت إساءة استخدامه لفترة طويلة من قبل بعض الأطراف السياسية والإعلامية في أمريكا بالتلويح به كلما أرادت وتوظيفه لتأزيم بعض القضايا والملفات في علاقة البلدين، وأيضا لتضليل الرأي العام بمعلومات غير صحيحة تهدف إلى خلق صورة ذهنية غير جيدة عن المملكة بربطها بواحدة من أسوأ حوادث الإرهاب في تأريخ العالم، وكذلك محاولة ابتزاز المملكة بشكل ممجوج من خلال هذا الموضوع.

من الأساس هي سذاجة كبيرة أن يصدق عاقل أن دولة بمثل حرص المملكة في محاربة الإرهاب داخلها وخارجها، وتكريس السلام في أنحاء العالم، وسعيها الدؤوب للتعاون مع كل الدول الصديقة لتخليص البشر من هذه الآفة، أن تكون لها علاقة بتلك الحادثة أو بغيرها. الدولة السعودية لم تقم على فكر العداء للآخرين بشراً ودولا مهما كانت الاختلافات معهم، وحتى إن وصلت الاختلافات حد الخلاف والأزمة فإنه ليس في نهجها فكر التخريب والأذى، فكيف عندما تكون هي مستهدفة بالإرهاب وعانت منه أكثر من غيرها.

لقد أحسنت الدبلوماسية السعودية في الضغط من أجل إظهار تقرير الـ ٢٨ صفحة الذي تعمدت الإدارة الأمريكية إخفاءه طويلا حتى ينتهي ذلك اللغط الطويل، ولو لم تكن المملكة على ثقة تامة ببراءتها من تلك الأقاويل الباطلة لما أصرت على إظهار الحقيقة من مخبئها. كثيرة هي الابتزازات التي تعرضت لها المملكة، ولكن نرجو أن تكون هذه الخطوة تصحيحا نهائيا ودرساً لمن يفكرون في التعامل معها بهذا الأسلوب الذي لا تتعامل به سوى العصابات.

نقلاً عن "عكاظ"