فيديو نادر لسعود الفيصل يطلب نشر الصفحات الـ28

تداول مغردون على موقع "تويتر" تسجيلا مصورا لوزير الخارجية السعودي الراحل الأمير #سعود_الفيصل ، عقب لقائه الرئيس الأميركي السابق #جورج_بوش في #البيت_الأبيض خلال عام 2003، متحدثا خلالها عن مطالبته لبوش بنشر الـ28 صفحة السرية الخاصة بالتحقيقات في هجمات #11_سبتمبر 2001.

وفي التصريح، أبدى #الفيصل غضبه إزاء ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق في #الكونغرس الأميركي حول أحداث 11 سبتمبر من اتهام غير مباشر لـ #السعودية بالتواطؤ في الهجمات، خاصة وأنه استند إلى الـ 28 صفحة التي حُجبت عن النشر.

واعتبر الفيصل أن التقرير تعمّد تجاهل جهود #الرياض المستمرة في مكافحة #الإرهاب واستجوابها الالاف وإيقافها المئات من الأشخاص على خلفية هجمات 11 سبتمبر في #نيو_يورك .

يذكر أن البيت الأبيض أكد الجمعة أن الأوراق الـ 28 السرية المجتزأة من تقرير التحقيقات حول هجمات 11 سبتمبر لا تكشف عن أي دور يربط السعودية بالهجمات، وليس فيها أي دليل على ما تم زعمه حول علاقة مسؤولين سعوديين بمنفذي الهجوم.