4 عوامل لتنظيم إرسال سريلانكا لعمالتها إلى الخارج

حددت #الحكومة_السريلانكية 4 عوامل لتنظيم إرسال عمالتها المنزلية للخارج، وهي:

-إيقاف إرسال العاملات لمكاتب الاستقدام واقتصارها على الشركات المتخصصة

-إلزام هذه الشركات بالعقد الموحد

-إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات لضمان حقوق كافة الأطراف

-توفير كافة سبل الراحة لرعاياها بالخارج.

وأكد مصدر مطلع بالقنصلية العامة لـ #سريلانكا في #جدة أن حكومة بلاده تسعى إلى تنظيم إرسال #العاملات_المنزليات للخارج، وزيادة أعداد تلك العاملات في #السعودية إلى 500 ألف عاملة خلال الأعوام القادمة، لكن مع اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة.

وأضاف أن الحكومة ستوقف الإرسال للمكاتب وتقتصره على الشركات خلال الربع الأول من 2017، مبيناً أن من بنود العقد الموحد تُحدد فترة العمل لمدة لا تتجاوز الـ10 ساعات، وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين، بالإضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال (400 دولار).

وأشار إلى أنه يسمح للعاملات المنزليات النظاميات اللواتي على رأس العمل بمتابعة أعمالهن وتجديد العقد في حال انتهاء مدته، على حسب رغبة الطرفين، وتصديقه من السفارة في #الرياض أو القنصلية العامة بجدة، بحسب المدينة.