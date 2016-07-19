السعودية: البوكيمون يورط 3 شبان في جازان

يبدو أن السيد بوكيمون "البيكاتشو" وصل به الأمر أن يتسبب في ضبط ثلاثة شبان بالسعودية حاولوا البحث عنه في مطار منطقة جازان.

حيث ضبطت الجهات الأمنية في مطار منطقة جازان، 3 شبان أعمارهم ما بين 18 و20 عاما قطعوا مسافة 80 كم من أحد محافظات المنطقة كانوا يقومون بالبحث عن بيكاتشو الأكبر وباقي عائلة البوكيمون عبر هواتفهم الذكية داخل مطار المنطقة.

وفي تفاصيل حصلت عليها "العربية" فإن الجهات الأمنية لاحظوا تصرف الشبان غير المألوف داخل حرم المطار مساء الاثنين، في مشهد أثار انتباههم، ما دعا إلى استيقافهم وتبين أنهم يلاحقون عائلة البوكيمون

وأفادت مصادر لـ"العربية" أن شرطة منطقة جازان، تعاملت معهم في حينه واتخذت الإجراءات اللازمة.