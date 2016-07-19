الملك سلمان يستقبل ملك البحرين في المغرب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلاء بن علي العقلاء.

كما حضره من الجانب البحريني ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعدد من المسؤولين.