خادم الحرمين يعزي رئيس فرنسا: نقف معكم ضد الإرهاب

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالرئيس الفرنسي، فرنسوا #هولاند أعرب خلاله عن عزائه ومواساته في ضحايا حادث الدهس الإرهابي في مدينة #نيس ، مشدداً على إدانته لهذه الجريمة ووقوف #السعودية الثابت إلى جانب الجمهورية الفرنسية والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

كما أكد الملك سلمان أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.

من جانبه، عبر هولاند عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكداً تقدير بلاده لجهود المملكة في مكافحة #الإرهاب الذي استهدف عدداً من المدن في المملكة، وما يبذله البلدان من تعاون وثيق في هذا المجال.