موسم "طباخ التمر" بدأ.. والحرارة تتجاوز الـ 50

تلامس درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الأربعاء الخمسينات، في موجة حر ستضرب المملكة وتستمر أسبوعين تقريباً مع موجة غبار قادمة من الشمال.

وأوضح أستاذ الطقس والمناخ في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور مازن عسيري لـ"العربية.نت" أن هذه الحرارة تأتي بسبب التسخين الشمسي والتيارات الهوائية الساخنة والتصحر: "قد نعزو كثرة تكرار موجات الحر للتغير المناخي".

وتوقع عسيري أن تصل درجات الحرارة في كل من المنطقة الشرقية والمناطق المحاذية لشمال الخليج ٥١ درجة مئوية يومي الخميس الجمعة المقبلين، وذلك مع انخفاض سرعة الرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في ساعات الفجر، أما المناطق القريبة منها كالرياض والقصيم ليست في مأمن من الوصول إلى حاجز الخمسين درجة.

90 يوماً من الرطب

من جانبه، أوضح شيخ تمور الأحساء، عبدالحميد الحليبي، أن ارتفاع درجات الحرارة يساعد في نضج الرطب ويسمى هذا الموسم "طباخ التمر"، كاشفاً عن أن كميات الرطب المتوقع أن تنتجه نخيل الواحة هذا العام ستصل إلى 6 آلاف طن، وهذا يمثل بين 2 و3% من كمية التمور التي تنتجها نخيل الأحساء المقدّرة بنحو 180 ألف طن من التمور سنوياً، لافتاً إلى أن موسم الرطب يستمر 90 يوماً، وقد بدأ في بداية شهر رمضان، بعد أن قص شريطه الطيّار، ثم يأتي بعده الغر والمجناز اللذان يُعدان أكثر جودة من رطب الطيّار.