السعودية.. تسليم الأموال المجهولة لـ"هيئة القاصرين"

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين ولي العهد السعودي، تعميمه البرقي لجميع أمراء المناطق بتوجيه أقسام الشرطة في جميع المناطق والمحافظات والمراكز بتبليغ الهيئة عن الأموال التي يتم ضبطها وتسليمها للهيئة على نحو يحقق الغاية من حفظها.

وأشار عبدالعزيز المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى أن توجيه ولي العهد لكافة أمراء المناطق على تبليغ ما تضمنه نظام الهيئة، والذي ينص على أن ولاية الهيئة على كافة الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة من ضوابط لاستلام الهيئة لهذه الأموال، إنما يأتي في هذا السياق.

وأوضح المهنا أن ولي العهد وجه جميع إمارات المناطق إلى التبليغ بما تضمنه نظام الهيئة في هذا الخصوص، وأهمية تفعيل اختصاصها النظامي من خلال تبليغ أقسام الشرط والجهات المختصة لديها عن الأموال التي يتم ضبطها وتسليمها للهيئة على نحو يحقق الغاية من حفظها.