السعودية.. غرق اثنين في أمطار وسيول جازان

لقي شخصان مصرعهما غرقا في السعودية إثر هطول أمطار متفرقة على بعض من محافظات منطقة #جازان سالت على إثرها العديد من الأودية في مجراها الطبيعي، ومنها وادي هراين ووادي جورى ووادي جيزان ووادي ضمد.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد آل صمغان أن مركز القيادة والتوجيه تبلغ مساء الأربعاء عن غريق يمني الجنسية في وادي قصي بمحافظة العيدابي وتم انتقال فرق الإنقاذ للموقع مدعومة بالغواصين، ومباشرة عملية انتشاله من بركة ماء خلفتها #الامطار و #السيول، ونُقلت جثته إلى المستشفى.

وأوضح آل صمغان أن إدارة الدفاع المدني بالدائر تبلغت عن ثلاثة من جنسية عربية انجرفت مركبتهم في السيل وتم الانتقال للموقع، وإنقاذ اثنين، فيما تم انتشال جثة الثالث على مسافة 500 متر بعد جرف السيل.

وشدد الرائد آل صمغان على الجميع باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات #الدفاع_المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأضاف أنه تم إبلاغ دوريات السلامة بالتمركز في الأودية لتحذير المتنزهين من خطورة المجازفة بها داعيا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.