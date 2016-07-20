بالصور.. حريق بناقلة اسطوانات غاز وانفجار 10 منها

شبّ حريق هائل في ناقلة محملة باسطوانات للغاز في محايل عسير اليوم الأربعاء، لم ينتج عنه إصابات أو وفيات أو أضرار على المركبات السالكة للطريق.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير الرائد عبدالإله الشهراني أن الدفاع المدني بمحافظة محايل قد باشر حادث حريق لناقلة غاز، بعد أن ورد لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل بلاغ عن طريق مركز القيادة والسيطرة بذلك على طريق شعار - أبها.

وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة للموقع، وبالوصول تبين أن الحادث عبارة عن نشوب حريق بالناقلة المحملة بعدد 735 اسطوانة غاز، انفجر منها بفعل النار والحرارة 10 اسطوانات، فيما تم تبريد 725 اسطوانة سليمة، وتم إبعادها عن الطريق إلى مكان آمن مع التبريد والمراقبة وشمل الحريق مقدمة الناقلة والإطارات الأمامية وتم تسليم كامل الحادث للجهات المختصة.